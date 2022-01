Breno é o novo reforço do Botafogo - Foto: Divulgação/Botafogo

Breno é o novo reforço do BotafogoFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 09/01/2022 16:20

Rio - O volante Breno, ex-Goiás, é o novo reforço do Botafogo para a temporada de 2022. Após o retorno à elite do futebol brasileiro, o jogador é o quarto reforço confirmado pelo Alvinegro para a Série A. O atleta estava livre no mercado desde novembro, quando não conseguiu selar acordo para renovação com o Esmeraldino.

O volante é uma das peças do processo de renovação do elenco alvinegro para a nova temporada na Série A, principalmente no setor do meio-campo que é um dos mais afetados. Anteriormente, a prioridade da diretoria era de estender o vínculo com Oyama, Barreto e Luís Antônio.

O jogador foi revelado em 2019 no Goiás, onde disputou algumas partidas e atuou em boa parte da campanha do Esmeraldino na Série A de 2020. Por outro lado, em 2021, iniciou com a titularidade garantida, mas perdeu espaço durante a competição. Ao todo, foram 73 jogos com a camisa do clube goiano.