John Textor é dono de parte do Crystal Palace - Divulgação

Publicado 09/01/2022 16:52

Rio - O empresário norte-americano John Textor ajustou os últimos detalhes com o Botafogo para a assinatura do contrato que deve ocorrer na manhã desta segunda-feira. Em entrevista ao repórter Raphael de Angeli, do Grupo Globo, o perfil de contratações será em veteranos ou brasileiros que atuam no cenário estrangeiro, com a intenção de retornar ao futebol brasileiro.

O perfil dos jogadores projetados encaixam nos bancos de dados das equipes de análise de desempenho do Crystal Palace, da Inglaterra, e do RWD Molenbeek, da segunda divisão da Bélgica, que fazem parte do fundo Eagles Holding, onde John Textor é coproprietário.

A assinatura do contrato com 90% da SAF para o empresário John Textor deve ocorrer na manhã desta segunda-feira. Os últimos detalhes foram ajustados em reuniões no último sábado e neste domingo para sacramentar o vínculo.