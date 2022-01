John Textor é dono de parte do Crystal Palace - Divulgação

John Textor é dono de parte do Crystal PalaceDivulgação

Publicado 09/01/2022 19:45 | Atualizado 09/01/2022 19:51

Rio - O empresário norte-americano John Textor assinou contrato por 90% vinculante ao futebol do Botafogo na SAF neste domingo. As partes estavam acertadas e faltava apenas detalhes burocráticos para sacramentar a negociação. A informação é do portal "O Globo".

Desde sexta-feira, a negociação ocorreu com a diretoria do Botafogo, quando John Textor chegou ao Brasil. O vínculo informa que o empresário investirá R$ 400 milhões ao Alvinegro, além da solidariedade na dívida.

Os contratos serão redigidos e negociados, o que estima a duração de 30 dias para finalizar a situação. Além disso, o Botafogo fará ainda uma reunião do Conselho Deliberativo na quinta-feira (13) e Assembleia Geral para votação de sócios na sexta (14) para sacramentar a venda.