'Temos que vencer logo', diz investidor do Botafogo | Botafogo | O Dia

John Textor esteve no Nilton Santos em dia de reuniões com sobre a Botafogo SAF - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 10/01/2022 09:32

Rio - John Textor não medirá esforços para que o Botafogo não demore a ter bons resultados dentro de campo. Em entrevista à Globo, o novo investidor alvinegro que fará um investimento a curto prazo no clube, já visando a Série A deste ano.

"Acho que o clube foi inteligente de me pedir algumas coisas que para mim eram óbvias, mas eles merecem esse cuidado. Haverá aumentos na folha salarial que estão discriminados no nosso acordo, haverá aumentos nos gastos operacionais de toda a organização, porque a organização precisa crescer em escala e ajudar tudo que está acontecendo com o objetivo de tornar os jogadores mais bem-sucedidos. Muitos desses pontos ainda não são públicos, mas acho que se tornarão públicos nos próximos dias. Acho que os torcedores ficarão muito felizes com o que o clube espera de mim e com o investimento que será feito", disse.

"Temos que aproveitar o impulso do título da Série B para subir na tabela da Série A. Podemos ser campeões, todo mundo pode. Mas temos que lutar como se começássemos em último lugar na Primeira Divisão. Temos que vencer logo, não só porque é o Botafogo. Essa é a mentalidade de todo clube da Premier League. A melhor maneira de fugir do rebaixamento e subir na tabela é ganhar o primeiro jogo. Começar bem, chegar ao meio da temporada e terminar forte", completou.