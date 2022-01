Ex-técnico do Botafogo revela motivo de ter barrado Honda: 'Mexia no quadro tático e o cara***'

Honda atuando pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Publicado 10/01/2022 12:17

Rio - Ex-técnico do Botafogo, Eduardo Barroca revelou que se incomodou com a postura de Honda durante sua passagem pelo Glorioso. Em entrevista ao "Flow Sport Clube", o treinador disse que o astro japonês tentou interferir em questões táticas da equipe.

"A gente ia jogar contra o São Paulo na quarta-feira. Na segunda-feira, eu recebo uma mensagem de Whatsapp do Honda. Eu estava com covid em casa. Ele me mandou um vídeo, o tradutor dele me mandou um vídeo meio que se apresentando porque a gente não tinha tido um convívio e também dando uma ideia de como a gente deveria jogar contra o São Paulo", declarou Barroca.

"O que me relatavam quando eu cheguei ao Botafogo é que ele dava opiniões, que era cultural, ele mexia no quadro tático e o cara***. Eu falei: 'Vai tomar no c*. Quer montar o próprio time, vai ser treinador do próprio time. Aí, eu falei para o Felipe [Lucena], que era meu auxiliar: tira ele e vamos colocar outro jogador", completou.

"O Felipe falou para mim: 'Bem na minha vez, você pega essa po*** de covid e eu vou ter que tirar o japonês?'. Falei para ele se virar. Tirou o Honda. A gente foi jogar contra o São Paulo. O São Paulo fez 2 a 0 rápido e o Benevenuto foi expulso com 20 minutos de jogo. O São Paulo fez 3 a 0. O meu auxiliar disse que nunca um jogo demorou tanto para passar. Ele conta que o São Paulo tocava a bola no campo, o Diniz, do lado, parecia em uma final de Copa, e atrás dele, o Honda esta pu**. Não sabia para onde olhar", finalizou.