Marco Antônio marcou 10 gols pelo Botafogo em 2021 - Vitor_Silva

Marco Antônio marcou 10 gols pelo Botafogo em 2021Vitor_Silva

Publicado 10/01/2022 12:56

Rio - Um dos destaques do Botafogo na campanha do título da Série B de 2021, o meia-atacante Marco Antônio retornou ao Bahia após período de empréstimo e se despediu oficialmente do clube de General Severiano.

Marco Antônio e Botafogo batalharam ao longo das últimas semanas por uma renovação contratual, mas os altos valores pedidos pelo Bahia por uma transferência do atleta dificultaram o negócio mesmo com a vontade do jogador em permanecer no Estádio Nilton Santos.

"Quero dizer para toda torcida do Botafogo que fui muito grato pela temporada que passei no clube. Fui muito feliz, dei tudo de mim quando estive em campo e mesmo que tenha sido muito difícil, conseguimos cumprir nossa missão, no final deu tudo certo. Deixo meu muito obrigado ao clube, aos jogadores, à direção e a todos que convivi nesses dias que fiquei no Rio de Janeiro. Eu e minha esposa agradecemos de coração por terem recebido tão bem a gente, que Deus nesse ano de 2022 possa continuar abençoando cada que vai fazer parte desse ciclo, vamos estar na torcida!! Meu muito obrigado, Botafogo! Tenho muito orgulho de ter vestido a camisa do Botafogo", disse Marco Antônio, em sua conta no Instagram.

Marco Antônio deixa o Botafogo após belíssima temporada em 2021. Pelo Glorioso, foram 48 jogos disputados, 10 gols marcados e seis assistências.