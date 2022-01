John Textor conheceu o Estádio Nilton Santos e outras sedes do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 10/01/2022 15:21 | Atualizado 10/01/2022 15:58

Agora é oficial. O Botafogo anunciou no início da tarde desta sexta-feira que as assinaturas do contrato de oferta vinculante para a venda de 90% das ações da SAF de futebol para John Textor. O empresário norte-americano, dono de parte do Crystal Palace, investirá R$ 400 milhões ao longo dos próximos três anos.

Esse foi um passo importante para o Botafogo alterar seu modelo para empresa. A oferta vinculante é um documento que praticamente garante a venda das ações da SAF, desde que o contrato seja aprovado em votações no Conselho Deliberativo, quinta-feira, e em Assembleia Geral com os sócios, na sexta.



Passadas essas duas partes burocráticas, o Botafogo receberá R$ 50 milhões na semana seguinte e haverá um período de 60 dias de ajustes de detalhes para a assinatura em definitivo do contrato para Textor ter o controle do futebol do Glorioso.



A reunião de hoje contou com a presença do presidente do Botafogo, Durcesio Mello, recuperado da Covid-19 e liberado do isolamento. Foi ele quem fez o anúncio nas redes sociais.



"Eu estou muito feliz, hoje, em anunciar que após uma revisão final estamos anunciando a proposta vinculante com a Eagle Holdings. Isso faz parte de um processo de profissionalização que implantamos no clube durante essa gestão e que está culminando com essa proposta que vai ser o futuro, forte, do Botafogo. Queria aproveitar para agradecer a presença e dar as boas vindas a John Textor, elogiar o carisma dele e o carinho que ele teve com a torcida alvinegra. E, também, agradecer ao Jorge Braga, o André Chame e o Chico Müsnich, que nesses últimos 15 dias se debruçaram com a equipe do John Textor para chegar a esse resultado maravilhoso para o Botafogo. Muito obrigado, saudações alvinegras, estou muito feliz!", afirmou o dirigente.