Apresentador acredita em aposta do Botafogo na SAF para salvação do clube: 'Corria o risco de desaparecer' | Botafogo | O Dia

Apresentador André Rizek - Foto: Reprodução/SporTV

Apresentador André RizekFoto: Reprodução/SporTV

Publicado 10/01/2022 20:39

Rio - O apresentador André Rizek, do Grupo Globo, comentou sobre a assinatura do empresário norte-americano John Textor após adquirir 90% vinculante para compra da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), nesta segunda-feira, nas redes sociais. Na ocasião, o jornalista acredita em "aposta" do Alvinegro para poder se salvar no cenário do futebol.

"O presidente tem um grande mérito. Sabe que com a velha política do clube, da qual é expoente, o Botafogo corria risco de desaparecer. Não havia solução à vista no modelo associativo. Faz uma aposta para salvar o Botafogo - que é sua torcida, sua história. E não seus dirigentes", diz apresentador André Rizek nas redes sociais.

Após a assinatura do contrato, o Botafogo fará uma reunião do Conselho Deliberativo nesta quinta-feira (13) e Assembleia Geral para votação de sócios na sexta (14), para selar a venda.