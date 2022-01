Botafogo deve fazer nova oferta pela permanência de volante | Botafogo | O Dia

Em alta no Botafogo, Luís Oyama já desperta a cobiça de clubes da Série A. O Mirassol, clube detentor dos direitos do atleta, soltou em nota que o Botafogo ainda não os procurou para uma negociação e que conta com o volante para a disputa do Paulistão. - Vitor Silva/Botafogo

Em alta no Botafogo, Luís Oyama já desperta a cobiça de clubes da Série A. O Mirassol, clube detentor dos direitos do atleta, soltou em nota que o Botafogo ainda não os procurou para uma negociação e que conta com o volante para a disputa do Paulistão.Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/01/2022 09:28

Rio - O Botafogo ainda não desistiu de manter o volante Luís Oyama em seu elenco. De acordo com o site "GE", após ter sua primeira oferta recusada pelo Mirassol, o Glorioso se prepara para uma segunda investida pelo jogador.

Na época, o Botafogo acenou com uma oferta de R$ 1 milhão parcelado por 28% do atleta, que foi recusada pelo clube paulista. O contrato de empréstimo do jogador ao Botafogo não possuía um valor estipulado para compra, o que dificulta a situação.

Para vender Oyama, o Mirassol quer R$ 3,5 milhões pelos 60% dos direitos econômicos que tem do jogador. O valor é negociável.