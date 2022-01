Erison - Divulgação

Publicado 11/01/2022 13:19

Rio - O atacante Erison está perto de ser o novo reforço do Botafogo. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o Alvinegro espera pelo jogador ainda nesta semana para realização de exames médicos e assinatura de contrato válido por dois anos.

Erison foi o destaque do Brasil de Pelotas-RS na última Série B e pertence ao XV de Piracicaba-SP. A princípio, a negociação previa que o grupo Kirin Soccer compraria os direitos econômicos junto ao clube paulista e cedesse o atacante ao Botafogo.

O negócio se arrastou por conta da legislação, que não permite a participação de empresas no percentual de jogadores. Com um desfecho positivo próximo, as partes estão acertando os últimos detalhes para que o atleta acerte com o Alvinegro.

O contrato de Erison com o Botafogo será de dois anos e o jogador é uma das apostas do departamento de futebol do Botafogo. O atacante chegaria para brigar por posição com os jovens Matheus Nascimento e Gabriel Conceição.