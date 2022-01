Luan, atacante do Corinthians - Divulgação

Luan, atacante do CorinthiansDivulgação

Publicado 11/01/2022 15:35

Rio - O Botafogo demonstrou interesse em dois jogadores de peso que estão em baixa no futebol paulista: o meia Luan, do Corinthians, e Luiz Adriano, atacante do Palmeiras. No entanto, os salários estão longe do que o Botafogo pode arcar no momento. A informação foi dada pelo jornalista André Rizek nesta terça-feira (11), durante o "Seleção SporTV".

"O Botafogo foi um clube que chegou a estudar a possibilidade de levar o Luan por empréstimo, mas o salário dele deixou isso inviável. Outro jogador no qual o Botafogo demonstrou interesse foi o Luiz Adriano. O interesse quer dizer: “Poxa, está solto no mercado, quando custa?” Mas o salário do Luiz Adriano deixou a conversa logo na primeira sessão encerrada, que o Botafogo não tem nenhuma condição nesse momento de arcar", afirmou Rizek.

O Botafogo vem tentando intensificar sua participação no mercado de transferências, principalmente após a assinatura do contrato vinculante pelo empresário John Textor. Jogadores como Elkeson, ex-Guangzhou, Rafael Carioca, volante do Tigres-MEX e Marcelo, do Real Madrid, são sonhos para a temporada de 2022.