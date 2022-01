John Textor conheceu o Estádio Nilton Santos e outras sedes do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Rio - O investidor John Textor expôs os próximos passos do Botafogo após selar o acordo para se transformar em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em entrevista divulgada nesta terça-feira (11) pela Botafogo TV, ele mostrou otimismo de que seus planos sejam aprovados pelos conselheiros e sócios alvinegros.

- Bem, eu fiz o que podia fazer para que a gerência, o Jorge (Braga, CEO) possa levar isso ao presidente e ao clube. Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho em me deixar alerta sobre as expectativas deles. E eu concordei com muitos desses pedidos porque eram minhas expectativas também - disse.



Textor reconheceu que sobram desafios ao Alvinegro.



- Não dá pra reconstruir esse clube e ir além da glória já conquistada sem um investimento significativo. E se você olhar os documentos, o que eu sei que todos os fãs vão ver em algum momento que tudo o que queriam foi estruturado no acordo. Eu realmente espero que eles se sintam assim - declarou.



O investidor também destacou a maneira como o processo foi conduzido.



- Tivemos um ótimo alinhamento desses interesses e agora o clube precisa votar. Nós estruturamos tudo para conseguirmos dinheiro para o clube rápido porque tem coisas que precisamos fazer junto à SAF, referentes ao processo legal - disse.