Rio - O Botafogo segue se movimentando no mercado em busca de reforços para seu retorno à Série A. De acordo com o portal "Goal", o clube manifestou interesse na contratação de Vitor Bueno, do São Paulo, mas o meia-atacante não se animou com uma possível mudança para o Rio.

Segundo o veículo, o São Paulo até aceitou liberar Vitor por empréstimo ao Botafogo, já que ele está fora dos planos de Rogério Ceni. No entanto, o atleta preferiu não abrir negociações com o time carioca.

Em 2021, Vitor Bueno atuou em 36 partidas, marcando seis gols. O jogador, que era bastante utilizado na época de Crespo, perdeu espaço após a chegada de Rogério Ceni.