Botafogo irá enfrentar o Taubaté na terceira fase da Copinha 2022 - Fábio de Paula / Botafogo

Publicado 12/01/2022 13:40

Rio - No sufoco, com sustos, mas tendo final feliz. O Botafogo se classificou para a terceira fase da Copinha 2022 após bater o São José-RS, nos pênaltis, pelo placar de 9 a 8, após empate sem gols no tempo regulamentar.

A equipe comandada por Ricardo Resende passou momentos de aperto ao longo dos 90 minutos e desperdiçou muitas oportunidades quando chegou ao campo de ataque. Brilhou a estrela do goleiro Artur, do São José-RS, que foi um dos melhores em campo e neutralizou a ofensividade do time alvinegro.

Após o persistente empate em 0 a 0 no tempo normal, a classificação foi decidida nos pênaltis. Após 10 cobranças para cada lado, a última da equipe gaúcha explodiu no travessão do goleiro Maurício, do Botafogo, e carimbou o passaporte da equipe carioca para a terceira fase da Copinha.

O Alvinegro irá reencontrar o Taubaté-SP, adversário na fase de grupos, que também avançou ao bater o XV de Piracicaba-SP pelo placar de 3 a 1. Na ocasião, pela última rodada do grupo 14, o Botafogo venceu o Burro do interior de São Paulo por 2 a 0 com gols de Raí e Maranhão.