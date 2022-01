ErisoN - Divulgação

ErisoNDivulgação

Publicado 12/01/2022 15:05

Rio - O atacante Erison está cada vez mais perto de se tornar o novo reforço do Botafogo. Destaque da última Série B pelo Brasil de Pelotas, o jogador encaminhou sua rescisão com o XV de Piracicaba, clube que detém seus direitos econômicos, para se apresentar ao Alvinegro. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

O Botafogo aguarda por Erison nos próximos dias para realização de exames médicos e assinatura de contrato válido por duas temporadas. O atacante de 22 anos marcou oito gols na última Série B pelo Brasil de Pelotas em 19 jogos disputados, tendo jogado apenas a segunda metade da competição.

Erison é uma das apostas do departamento de futebol do Botafogo para este início de temporada. Além do centroavante, Elkeson, que está sem clube desde que rescindiu com o Guangzhou Evergrande, da China, tem negociações em curso.