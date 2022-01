Raphael Rezende - Foto: Reprodução/SporTV

Raphael RezendeFoto: Reprodução/SporTV

Publicado 13/01/2022 09:55

Rio - Raphael Rezende falou pela primeira vez como novo Head Scout do Botafogo. Em entrevista ao "Troca de Passes" na última quarta-feira, o ex-comentarista do SporTV se mostrou animado com o novo desafio e explicou os motivos que o levaram a deixar a Globo para assumir o cargo.

"É até difícil explicar, iam completar 16 anos (no Grupo Globo) em fevereiro. Entrei como estagiário, voltado para o SporTV, com algumas aparições na Globo, posso explicar o que é a mudança partindo da ideia de que o que me sustentava era o futebol, mesmo admirando o jornalismo. Quando entrei como estagiário, coloquei o esporte como principal área de interesse. Se não fosse pelo esporte, dificilmente ia me encontrar no jornalismo. Daí que vem esse segundo momento de carreira, somado ao sentimento dos últimos anos, amadureci, busquei aperfeiçoamento o máximo possível e o convívio, a relação com as pessoas dos clubes. Claro que tem demanda, significa mudança no dia a dia, mas é algo que vem muito claro, uma realidade que venho trabalhando. Vem dessa vontade de estar mais dentro do jogo, aplicar o que acredito e defendi por tanto tempo nessa bancada", disse Rezende.

"Acredito nas pessoas do clube, no projeto, na figura do (diretor de futebol Eduardo) Freeland. Brunno Noce chega comigo nesse departamento que está se institucionalizado, o Botafogo bem voltado para questões de mercado, análise profunda dos atletas. É um momento novo no clube também, com SAF e comprador, precisamos entender a característica. Vou entendendo essa responsabilidade e me sentindo muito capaz, tem exigência bem gratificante no trabalho. Acredito nas pessoas e no processo", completou.

Por fim, o novo funcionário do Botafogo se despediu dos ex-colegas de trabalho que estavam presentes no programa.

"Sejam felizes, foi sempre um prazer. Não sabemos o dia de amanhã, quero fazer meu trabalho da melhor forma possível, já sinto saudades do pessoal e de vários momentos. É viver essa nova experiência sempre com vocês no coração", disse.