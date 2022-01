Alan Santos, ex-Botafogo - Divulgação

Publicado 13/01/2022 13:19

Rio - A 70ª Vara do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, condenou o Botafogo a pagar R$ 1,2 milhão ao volante Alan Santos, que defendeu o clube em 2019. A decisão ainda cabe recurso. As informações são do site "GE".

Segundo o portal, os números são referentes a salários atrasados dos meses de outubro e novembro, férias, 13º salário, fundo de garantia, multas da CLT e honorários advocatícios.

"O Alan tem grande respeito pelo clube, mas houve o descumprimento de alguns valores do contrato de trabalho. Fomos obrigados a entrar na justiça para buscar os direitos do atleta, todos previstos em lei", disse Dyego Tavares, advogado do atleta, ao veículo.

Alan Santos disputou apenas 11 jogos com a camisa do Botafogo. Atualmente, ele defende o Vitória.