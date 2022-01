Oyama desperta o interesse de clubes pelo Brasil, mas Botafogo deseja contar com o atleta em 2022 - Vitor_Silva

Publicado 13/01/2022 13:09

Rio - Em tratativas pela renovação do volante Luís Oyama, o Botafogo já adota uma postura mais otimista pelo desfecho da negociação. De acordo com o site "GE", o clube de General Severiano vive a expectativa de anunciar o acordo até o fim desta semana.

Anteriormente, o Alvinegro havia feito uma proposta no valor de R$ 1 milhão pago de forma parcelada pela compra de 28% do passe do atleta. No entanto, a oferta foi prontamente recusada pelo Mirassol.

Nos novos moldes, o Botafogo busca a renovação do contrato de empréstimo por mais uma temporada e conta com a vontade do atleta de permanecer no Estádio Nilton Santos como trunfo para um desfecho positivo.

Luís Oyama foi um dos destaques do Glorioso no título da última Série B e já recebe sondagens de clubes do futebol brasileiro, mas até o momento sem propostas.