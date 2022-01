John Textor esteve no Rio para conhecer as instalações do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 13/01/2022 15:15

Rio - O comentarista Ronaldo Castro, do programa "Giro pelo Rio", pediu paciência à torcida do Botafogo nesta quinta-feira após venda da SAF ao empresário norte-americano John Textor. O jornalista afirma que o Alvinegro ainda terá muita dificuldade para competir o Campeonato Carioca.

"Vou fazer um apelo à imensa torcida alvinegra porque esse time vai claudicar no Campeonato Carioca pelas contratações que foram feitas. A torcida precisa ter paciência. Não adianta ir para o estádio chamar de burro ou mercenário. Tem que ter paciência porque em um futuro breve vai ter time em condições de fazer frente no Campeonato Brasileiro", disse o comentarista Ronaldo Castro.

"Se começar a tomar pancada seguidamente, a torcida pode perder a paciência. Enderson tem que ver o time que vai montar, o clube está contratando reservas de outros times. Eu acredito que vai montar um bom time para a disputa do Brasileiro, mas no Carioca não estou acreditando não. No Estadual, tomara que eu esteja errado, não vai arrumar nada", completou.

"O investimento do John Textor de R$ 50 milhões iniciais vai ser também para colocar salários em dia. Mas desse dinheiro vai ter que contratar também. Tem que contratar. Não adianta esperar um ano ele dar mais R$ 100 milhões, porque aí pode ter voltado para a Série B. Tem que montar time compatível com a Série A, quero ver lutando lá em cima na tabela, não lá embaixo como nos últimos anos. O cara investiu mas vai querer retorno, não é burro", concluiu.