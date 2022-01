Reynaldo foi sondado pelo Botafogo no fim de 2021 - Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Reynaldo foi sondado pelo Botafogo no fim de 2021Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Publicado 13/01/2022 15:22

Rio - Sondado recentemente pelo Botafogo, o zagueiro Reynaldo renovou seu contrato com o Goiás. O anúncio foi divulgado pelo Esmeraldino nas redes sociais, onde o defensor comemorou o desfecho positivo das negociações pela extensão do vínculo.

"Renovei com o Verdão. Estou muito feliz com essa renovação, tudo deu certo e daqui a alguns dias estarei em Goiânia para começar os trabalhos. Obrigado torcida pelo apoio, obrigado por tudo. Mais um ano com o Verdão", vibrou Reynaldo.

O zagueiro de 25 anos foi titular pelo Goiás na última Série B e despertou o interesse do Botafogo ainda no fim de 2021. No entanto, a questão salarial foi um entrave antes mesmo do Botafogo abrir negociações pelo defensor.

Atualmente, o Botafogo conta com Joel Carli, Kanu, Lucas Mezenga, Ewerton Porto (que está disputando a Copa São Paulo) e o recém-contratado Klaus, ex-Ceará.