John Textor esteve no Rio para conhecer as instalações do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 14/01/2022 09:29

O Botafogo deu mais um passo para a profissionalização do departamento de futebol. Em reunião realizada na noite desta quinta-feira em General Severiano, o Conselho Deliberativo aprovou a venda da SAF do Alvinegro para John Textor, que já assinou um contrato vinculante para comprar 90% do clube.



A votação foi aprovada praticamente de forma unânime, com os votos positivos sendo a grande maioria. Antes da votação iniciar, Mauro Sodré, presidente do Conselho Deliberativo, também falou sobre o projeto e abriu para um período de dúvidas.



Fora da sede, a torcida do Botafogo marcou presença. Antes mesmo da votação iniciar, botafoguenses ocuparam a entrada do casarão de General Severiano para vivenciar o dia, que pode ficar marcado na história do clube.



Agora, a bola é passada para os sócios. Nesta sexta-feira, sócios proprietários e beneméritos também precisam votar pela aprovação da compra da SAF. O formato é o mesmo: a maioria absoluta leva.