Elkeson é um dos alvos do Botafogo para 2022 - Foto: Divulgação/Shanghai SIPG

Publicado 14/01/2022 11:54

Rio - Diante de todo o alvoroço pela aprovação da compra da SAF por John Textor, o Botafogo segue o planejamento do elenco para 2022. A chama na busca pelo "sonho" para reforçar o time segue viva: o Alvinegro mantém contatos com os empresários de Elkeson e planeja fazer uma nova proposta em breve.

Com interesse na contratação, o Alvinegro fez uma proposta por Elkeson em dezembro. Os números foram recusados pelos empresários do jogador. As partes não chegaram a um consenso em relação ao salário e nem mesmo com possíveis ações de marketing a coisa andou.



Mesmo assim, o Glorioso manteve o nome do atacante "por perto". A diretoria segue em contatos com o estafe do jogador de 32 anos e a promessa é de uma nova proposta com valores maiores em breve.



Vale lembrar que, diante da possível aprovação da SAF e a venda do futebol para John Textor, o norte-americano vai injetar R$ 50 milhões nos cofres do Botafogo até cinco dias úteis depois da Assembleia Geral, que acontece nesta sexta-feira.



No alívio nos cofres, o Glorioso vai ter um aumento na folha salarial e poderá oferecer números maiores para o jogador - vale ressaltar que os R$ 50 milhões não serão apenas para contratações e busca por jogadores.



Elkeson gosta do Rio de Janeiro e tem identificação com o Botafogo. Além de considerar que o clube o projetar para o mercado chinês, país onde é ídolo, o filho dele, Pietro, é botafoguense. Na última temporada, foram 11 gols e duas assistências em 13 jogos na Superliga Chinesa.