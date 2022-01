Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Durcesio MelloFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/01/2022 12:42

Rio - A venda de 90% da SAF para o empresário John Textor promete mudar a realidade do Botafogo. De acordo com o presidente do clube, Durcesio Mello, o Glorioso contará com, no mínimo, R$ 100 milhões por ano para investir no futebol.

"Conseguimos botar um investimento mínimo de R$ 200 milhões no Botafogo na proposta vinculante, sendo metade disso no futebol. O que nos leva a outro nível em termos de investimento na Série A. É muito animador. Não acaba nesses R$ 400 milhões. Esse valor vai ser nesses três anos, mas depois ele vai continuar investindo, é óbvio, faz parte do negócio. A gente vai ver o Botafogo sempre forte e temos cláusulas de proteção, para que o Botafogo continue sendo investido sempre, garantindo esse mínimo de R$ 400 milhões. Está tudo bem feito e costurado para o novo Botafogo", disse Durcesio ao "GE".

"Prazo de sete anos que está garantido (o investimento). Em sete anos, durante todo ano vamos ter R$ 200 milhões de investimento, sendo R$ 100 milhões no futebol. Mínimo", completou.

Durcesio também pediu cautela à torcida do Botafogo e explicou que ainda levará um tempo para o clube entrar nos eixos.

"Não é uma mudança imediata. Cinco dias após a votação de hoje, sendo aprovado, a gente vai ter um recurso de R$ 50 milhões, mas para pagar despesas correntes. Não é para a torcida achar que no dia seguinte vai estar montando um timaço, mas vai acontecer ao longo dessa trajetória. Vamos voltar a ter um time competitivo sim, mas não é amanhã. Estou muito otimista que vamos conseguir", disse.