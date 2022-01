Luís Oyama foi um dos destaques do Botafogo na última Série B - Vitor_Silva

Publicado 14/01/2022 14:25 | Atualizado 14/01/2022 14:35

Rio - Luís Oyama não permanece no Botafogo para 2022. A diretoria alvinegra informou na noite da última quinta-feira (13) a desistência da negociação, e o volante retorna ao Mirassol. A informação é da Rádio Tupi.

Durante a semana, se criou um clima de otimismo no Botafogo quanto a possibilidade de renovar com o jogador, mas uma última análise considerou alta a pedida do Mirassol, fazendo com que o Alvinegro desistisse de contar com o volante na próxima temporada. Com isso, Oyama já se despediu do Alvinegro nas redes sociais.

A primeira proposta do Botafogo foi de R$ 1 milhão por aproximadamente 30% dos direitos econômicos do atleta, o que foi prontamente negado pela diretoria do time paulista. Posteriormente, a diretoria alvinegra tentava viabilizar a prorrogação do contrato de empréstimo, já que a pedida inicial girava na casa dos R$ 3,5 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador.

Luís Oyama deixa o Botafogo após ser um dos destaques do time na última Série B. Pelo Alviengro, foram 31 jogos, 3 gols e duas assistências ao longo da temporada de 2021.