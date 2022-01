Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

Estádio Nilton Santos, a casa do BotafogoReprodução

Publicado 14/01/2022 16:20

Rio - O Botafogo anunciou nesta sexta-feira que mais três jogadores do elenco testaram positivo para a covid-19 em exames realizados no Estádio Nilton Santos pela manhã: Daniel Borges, Felipe Ferreira e Igor Gabriel. Rafael, recuperado, já voltou aos treinos e o goleiro Gatito Fernández retorna na segunda-feira. Além deles, outros três funcionários também estão com coronavírus.

"Em cumprimento às normas de segurança e aos protocolos sanitários, os profissionais foram isolados. Todos estão com bom estado geral e sendo assistidos pelo Departamento Médico do Clube", informou o Botafogo, ao falar dos novos casos.

Por outro lado, o clube festejou a reintegração de Gatito já na próxima semana. "O goleiro Gatito Fernández, diagnosticado no último dia 10, tem retorno às atividades previsto para a próxima segunda-feira", completou a nota.

O goleiro não joga há 16 meses após séria lesão no joelho agravada em passagem pela seleção paraguaia tratada em processo cirúrgico. Seu último jogo foi em setembro de 2020, contra o Vasco, e a expectativa é que retorne este ano jogando em alto nível.

O clube quer fazer um bom retorno na Série A e vem se reforçando O volante Rafael Carioca está com negociações avançadas e pode ser oficializado ainda nesta sexta-feira.

SAF APROVADA - Com quase 98% de votos a favor, os conselheiros do Botafogo aprovaram na quinta-feira à noite as condições gerais da venda da SAF ao investidor John Textor. Após a votação, a torcida invadiu o clube e fez enorme festa com o presidente Durcesio Mello. Na próxima semana o clube já recebe um aporte de R$ 50 milhões para ajustar suas finanças.