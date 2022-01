Gatito no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/01/2022 18:01

Recuperado de uma série de problemas físicos, Gatito está perto de voltar a jogar pelo Botafogo, o que não acontece desde setembro de 2020. O retorno quase foi adiado, já que o goleiro foi convocado para defender o Paraguai nas Eliminatórias, mas pediu para não ir para continuar na pré-temporada com o Glorioso. A informação é do site 'GE'.

Isolado por ter testado positivo para a Covid-19, Gatito retornará aos treinos na semana que vem e conversou com a comissão técnica paraguaia, que entendeu o momento de preparação física e acatou o pedido.



O goleiro deve retornar aos treinos na segunda-feira e vive a expectativa de retornar aos gramados. A última vez que vestiu a camisa do Botafogo foi em 23 de setembro de 2020, quando sentiu a lesão no joelho direito. Entretanto, quando estava em recuperação, fo convocado e defendeu o Paraguai pelas Eliminatórias, em em 8 de outubro, agravando o problema



Desde então, Gatito luta para se recuperar, tendo problemas ao longo do tratamento. Ele precisou fazer uma cirurgia no local e só retornou a treinar com bola no fim de 2021. Ele chegou a ser relacionado para a última rodada da Série B. Com contrato renovado, o retorno está mais próximo agora.