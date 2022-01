CEO do Botafogo, Jorge Braga ajudou no projeto de criação da SAF - Foto: Vitor Silva/Botafogo

CEO do Botafogo, Jorge Braga ajudou no projeto de criação da SAFFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/01/2022 16:50

Na sexta-feira, os sócios do Botafogo confirmaram a decisão do Conselho Deliberativo e aprovaram a venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para John Textor. E no dia seguinte a diretoria alvinegra definiu junto ao empresário norte-americano o Comitê de Transição, que ficará responsável nos próximos 60 dias (ou até menos) de tratar dos trâmites burocráticos para o repasse dos 90% de ações do futebol.



O CEO do Botafogo, Jorge Braga, que na sexta-feira chegou a dar a entender que estava se despedindo, foi um dos nomes indicados pelo clube. Segundo o site 'GE', os outros integrantes do Comitê de Transição são o advogado Andre Chame e o controller Alessandro Langone, além de dois representantes de Textor, que são Thairo Arruda e Danilo Caixeiro, sócios da Matix Capital.



A continuação de Braga no Botafogo ainda não é garantida após esse período de transição. Ele mesmo deu a entender que poderia sair antes em um vídeo após a aprovação da SAF pelos sócios em Assembleia Geral, na sexta. Mas o clube divulgou na manhã de sábado uma declaração do CEO garantindo que continuará.



"Bom dia, torcida gloriosa. Passo aqui rapidamente nessa manhã de sábado para falar com vocês. Ontem, em meu depoimento feliz e emocionado, após a aprovação da Assembleia Geral, comentei sobre um ciclo que se encerra. De fato, é o fim de uma gestão amadora e o início de uma nova era profissional, de novos horizontes, mudança de mentalidade e estrutura para o Botafogo. Sigo empenhado para trabalhar com afinco nesse importante período de transição se o Presidente Durcesio e o John Textor assim entenderem. Grande abraço a todos e bom sábado!", disse Braga.



Pelas informações de bastidores, Textor gostaria de continuar trabalhando com o CEO, que por sua vez quer primeiro saber mais sobre o projeto e qual papel terá.