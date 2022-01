Volante Breno, novo jogador do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/01/2022 11:39

Rio - O início da montagem do elenco do Botafogo vem mostrando uma nova postura no mercado de transferências. Mesmo com os anúncios dos ex-Ceará Klaus, zagueiro de 27 anos, e Fabinho, volante de 35 anos, as duas principais movimentações do Alvinegro são com outro estilo de contratação.

Trata-se do volante Breno, de 21 anos, e do atacante Vinícius Lopes, de 22. A dupla ex-Goiás chega cercada de expectativas pela diretoria do Botafogo. Mais acostumado em apostar nos jovens talentos das categorias de base, o Glorioso enxerga boa oportunidade de mercado para trabalhar na evolução de ambos os atletas no Estádio Nilton Santos.

Breno já era tratado como uma espécie de “cão de guarda” assim que foi promovido ao time principal do Goiás. Com característica de muita marcação e intensidade na primeira linha de meio-campo, o volante foi destaque mesmo com a campanha do Esmeraldino no Brasileirão 2020, que culminou com o rebaixamento.

Já Vinícius Lopes tem muito daquilo que se espera de um atacante. Jogador com estilo agressivo, rápido, habilidoso e que consegue desempenhar diversas funções na faixa ofensiva, seja como segundo atacante, ou até mesmo um homem de velocidade em ambos os lados.

Além de trabalhar lapidando os jogadores, o Alvinegro ainda vê potencial de, além de extrair grande potencial técnico ao longo de 2022, conseguir o retorno financeiro nas próximas temporadas em negociações.

Breno e Vinícius saíram do Goiás após imbróglio por renovação contratual e desembarcaram em General Severiano com contratos longos. A dupla, que participou de parte da campanha do clube do Centro-Oeste na Série B de 2021, assina com o Botafogo até o fim de 2024. O alvinegro ainda está perto de contratar o atacante Erison, de 22 anos, destaque do Brasil de Pelotas na segunda divisão, com 19 jogos e oito gols marcados.