Jogadores do Botafogo comemoram a classificação para as quartas de final da Copinha - Fabio de Paula/ Botafogo

Publicado 16/01/2022 17:38

O Botafogo vem se especializando na disputa de pênaltis nesta Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela terceira vez seguida, o Glorioso empatou no tempo regulamentar do mata-mata, desta vez 1 a 1 com o Resende, e se garantiu na fase seguinte nas penalidades: 5 a 4. Agora, jogará as quartas de final contra Novorizontino ou América-MG, que ainda jogam neste domingo.

A partida no Estádio Comendador Souza, em São Paulo, foi equilibrada desde o início. O Resende teve a primeira grande chance com Brendon parando em Lucas Barreto, enquanto o Botafogo teve três oportunidades de abrir o placar, parando no goleiro adversário ou na trave.



Os gols que faltaram no primeiro tempo saíram logo após o intervalo. Primeiro o Resende abriu o placar logo aos 2, com Léo Pedro pegando rebote de Barreto em chuta de fora da área. Quatro minutos depois, o Botafogo empatou com Maranhão de cabeça, após ótimo cruzamento de Raí.



Antes do fim do segundo tempo, o árbitro Guilherme Santana caiu no campo, sentindo problema no joelho direito, mas recuperou-se e seguiu até o fim. Nas penalidades, Wendel Lessa perdeu para o Botafogo, mas Brendon desperdiçou para o Resende. Na primeira cobrança alternada, e Feth chutou no travessão e garantiu a classificação do Glorioso por 5 a 4.