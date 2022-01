Vinicius Assumpção - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/01/2022 11:02

Rio - O Botafogo sonha em voltar a seus anos de glória após a venda de 90% da SAF ao investidor americano John Textor. Em entrevista ao canal “Botafogo The News”, o vice-presidente geral do clube, Vinícius Assumpção, falou sobre a negociação e exaltou a importância da torcida ao longo dos últimos anos, marcados pela crise financeira.

"Todo o processo está sendo realizado para reforçar todo o departamento de futebol, os profissionais que envolvem, não só jogadores, como comissão técnica e também a base, para revelar novos talentos, o futebol feminino, para ter mais estrutura. Mas isso aí é o tempo, a mudança de realidade não é instantânea, precisa de transição. Mas é expectativa da torcida e também nossa, de ter time mais competitivo e por consequência vitórias, títulos e alegrias para a torcida", afirmou Assumpção.

"É um processo de transição, os contratos, tudo que está em vigor, funcionários, quais ficam e quais não. Temos evitado falar para não causar confusão. E tudo é processo negocial, alguns foram concluídos, outros não. Acredito que os processos concluídos serão mantidos, mas a própria SAF pode rediscutir até contratos negociados. Vamos aguardar, ainda há etapas a serem cumpridas, o contrato em definitivo ainda não foi assinado. Vamos ter um empréstimo-ponte para pagar contas emergenciais, depois começa a vir o investimento após aquisição em definitivo. A tendência é o investidor manter a equipe, até para não perder a memória, mas a decisão é dele. Acredito que boa parte da equipe, principalmente quem está na cabeça, o CEO Jorge Braga, fique", completou.

Por fim, Vinícius fez questão de deixar um recado para a torcida do Botafogo.

"Queria deixar um último recado à torcida do Botafogo, que considero a mais apaixonada do Brasil. Esse clube hoje só existe, depois de tantas mazelas que fizeram com ele, por causa da sua torcida, que sempre abraçou o clube, o time, nunca abandonou. Todo esse processo, que começou há um ano atrás, só está sendo possível porque tem uma torcida como a do Botafogo. Tudo está sendo feito com um único objetivo, o Botafogo ter condições de voltar ao topo do futebol brasileiro e dar alegrias a essa torcida", finalizou.