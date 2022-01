Elkeson - Reprodução

ElkesonReprodução

Publicado 17/01/2022 13:24

Rio - Após deixar o Guangzhou Evergrande, da China, o atacante Elkeson retornou ao Brasil e entrou no radar do Botafogo. O atacante, que revelou seu último dia de férias no domingo (16), já está novamente no Rio de Janeiro e deve receber uma proposta do Alvinegro nos próximos dias.

O jogador de 32 anos é o grande sonho do Botafogo para a próxima temporada. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, Elkeson deve receber uma proposta nos próximos dias. Vale lembrar que clube e jogador iniciaram as tratativas no fim de 2021, mas os valores apresentados estavam distantes.

A diretoria do Glorioso encara a negociação com otimismo apesar do interesse de um clube europeu. Isso porque de acordo com o site turco "Haber 365", o Besiktas-TUR também tem o desejo de contar com o atacante.

O Botafogo aguarda pela injeção de R$ 50 milhões através do empresário John Textor após a aprovação da venda da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) por parte de sócios-proprietários e conselheiros do clube.