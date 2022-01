John Textor é dono de parte do Crystal Palace - Divulgação

Publicado 17/01/2022 16:01

Rio - O empresário norte-americano John Textor, tem ligação com o Botafogo desde o dia 12 de julho de 2021. De acordo com o portal "GE", o novo investidor do Alvinegro foi abordado por dois consultores de investidores, Thairo Arruda e Danilo Caixeiro, na rede social Linkdlen.

Empresário norte-americano John Textor Foto: Divulgação

Os dois profissionais são sócios na empresa Matix Capital e tinham o objetivo de comprar um clube de futebol, mas acabaram se tornando consultores de investidores. Em dado momento, os caminhos se cruzaram com John Textor.

"Mas esses dois brasileiros não paravam de me dizer que o Botafogo valia a pena. Precisamos dar um título para esses torcedores", destacou John Textor, de acordo com o 'GE'.

Entre o Botafogo e o empresário John Textor, o contrato vinculante com a SAF (Sociedade Anônima de Futebol) foi aprovado pelo Conselho Deliberativo na última quinta-feira, e pela Assembleia Geral de Sócios, na sexta.