Matheus Nascimento testou positivo para a Covid-19Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/01/2022 16:42

Rio - O Botafogo divulgou na tarde desta segunda-feira (17) seu boletim médico e já preocupa ainda mais para a estreia no Cariocão. Além dos casos de Covid-19 dos atletas Matheus Nascimento e Hugo, o clube informou lesão muscular do zagueiro Klaus e uma fratura, com necessidade de cirurgia, no atacante Vinícius Lopes.

Matheus Nascimento e Hugo têm sintomas leves, e passarão agora pelos protocolos sanitários, sendo prontamente afastados pelo Alvinegro. A dupla será acompanhada pelo departamento médico do clube, que também adiantou o retorno às atividades na próxima quarta-feira (19) dos jogadores Felipe Ferreira, Daniel Borges e Igo Gabriel, que se recuperavam do vírus.

Além dos casos de Covid-19, o Glorioso informou duas baixas por lesões. O zagueiro William Klaus sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e já iniciou tratamento. O atacante Vinícius Lopes, por sua vez, passará por cirurgia ainda nesta semana por conta de um trauma no pé esquerdo, com fratura do quinto metatarso.