Rio - O volante Barreto deve permanecer no Botafogo por mais duas temporadas por empréstimo do Criciúma. Por outro lado, Alvinegro ainda planeja adquirir opção de compra no contrato do jogador, o que ainda não definiu sua situação no clube carioca. A informação é do jornalista Sérgio Santana, do portal "LANCE".

A tendência é de que o jogador renove com o Criciúma e seja emprestado até 2023 ao Botafogo. No entanto, não há um acordo sobre a quantia da opção de compra pelo volante Barreto.

O jogador está no Rio de Janeiro desde a semana passada e aguarda uma posição definitiva sobre o seu destino em 2022. O staff do jogador concordou com o retorno de Barreto ao Alvinegro para esta temporada.