Goleiro do Botafogo revela que pensou em se aposentar por lesões: 'Foi muito difícil' | Botafogo | O Dia

Gatito no treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 18/01/2022 09:54

Rio - Gatito Fernández vem tendo sua carreira assombrada por lesões nos últimos anos. Em entrevista coletiva realizada na última terça-feira, o paraguaio, que não entra em campo desde setembro de 2020, contou que chegou a cogitar encerrar a carreira por conta da grave contusão no joelho direito.

" Foi muito difícil todo esse tempo que tive afastado. Estamos tão acostumados com dia a dia, treinamento, concentração e jogo, de repente tudo isso se corta. Foi difícil ficar em casa, assistir aos jogos em casa ou na arquibancada. Tiveram momentos que achava que não conseguiria voltar, até passou pela minha cabeça jogar a toalha, mas minha família, amigos e pessoas do clube me ajudaram. Graças a Deus hoje estou recuperado, treinando com o elenco desde o fim de 2021 e pensando nesse ano, que vai ser muito bom para o clube e quero que seja para mim também", disse Gatito.

"Foi um momento muito bom para mim, esperei muito para poder voltar a estar com o grupo em um jogo. Foi fundamental para mim. Me sentia bem, mas estar com grupo, concentrado e ver a festa da torcida foi maravilhoso, de arrepiar, fiquei muito emocionado. Foi muito bom fechar o ano dessa maneira", completou.