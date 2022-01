Botafogo e Centrum - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/01/2022 12:25

Rio - O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (18), a renovação do contrato de patrocínio com a Centrum, até o final deste ano.

A parceria entre Botafogo e Centrum começou em dezembro de 2020, e teve seu contrato válido até o final de 2021, e foi considerada um sucesso por membros do conselho do Botafogo e dirigentes da empresa de suplementos. Um dos principais marcos deste acordo, foram as diversas ações realizadas ao longo do ano de 2021. As primeiras ações foram relacionadas à pandemia da Covid-19, com o projeto "Botafogo Seguro". Recentemente, na partida que deu o título da Série B ao Glorioso, o time jogou com o "Manto da Desigualdade", que mostrava problemas vividos pela população negra.



Camisa do Botafogo, em ação contra a desigualdade Vitor Silva/Botafogo

Agora renovado, o patrocínio de Centrum com o Botafogo seguirá tendo as ações trabalhadas com base em três pilares: prevenção à Covid-19, combate ao preconceito e incentivo a uma vida mais saudável e ativa. Esse último tópico busca atacar o sedentarismo agravado pela pandemia, quando 62% dos brasileiros deixaram de fazer exercícios, de acordo com a pesquisa Projeto Convid, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).



Juan Katz, diretor de marketink da GSK Consumer Healthcare Brasil, empresa responsável pela Centrum, falou sobre a parceria com o Botafogo:



“Desde o início dessa parceria, tivemos a certeza de que alcançaríamos grandes resultados ao abraçar um modelo inovador de patrocínio que não se limita à exposição da marca e tem como base importantes bandeiras para a sociedade, todas elas centradas na defesa da saúde e do bem-estar. Sempre acreditamos no enorme potencial do Botafogo e não temos dúvidas de que esse apoio ainda renderá muitos frutos, enaltecendo o propósito da nossa empresa de entregar a melhor saúde todos os dias com humanidade”.



O projeto Botafogo Seguro é uma criação da agência de marketing Owly para Centrum. Dentro desse projeto e das ações em defesa do bem-estar e em combate ao preconceito, o patrocínio ao Botafogo continuará contemplando a exposição da marca nas máscaras dos atletas e comissão técnica, na barra frontal das camisas de jogo dos times masculino, feminino e sub-18 de futebol, nos uniformes de treino e viagem da equipe masculina, além de backdrops, placas de publicidade e publicações nas redes sociais.