Marcinho chegou ao Botafogo após indicação de Marcelo Chamusca - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/01/2022 15:33

Rio - O meia-atacante Marcinho não é mais jogador do Botafogo. A rescisão do jogador foi publicada nesta terça-feira (18) no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e o atleta está livre para ser anunciado pelo CRB-AL, com quem tem acordo há algumas semanas.

Marcinho já treinava com o grupo do CRB à espera de sua rescisão com o Botafogo. O jogador também tinha sondagens do futebol do Oriente Médio, mas acabou acertando com o Galo das Alagoas.

Contratado pelo Alvinegro após pedido do ex-técnico Marcelo Chamusca, Marcinho não despontou. O meia-atacante deixa o clube de General Severiano com 16 jogos e nenhum gol marcado. Emprestado ao Vitória, teve boas atuações na Série B, mas o Rubro-negro baiano acabou sendo rebaixado.