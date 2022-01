John Textor esteve no Rio para conhecer as instalações do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

John Textor esteve no Rio para conhecer as instalações do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 18/01/2022 18:32

John Textor segue fazendo questão de agradar a torcida do Botafogo. Dono de 90% da SAF do Glorioso, o empresário norte-americano postou um vídeo de Igor de Camargo, novo reforço do RWD Molenbeek, mandando mensagem para os alvinegros.

"Quero mandar um forte abraço a todos do Botafogo, a toda torcida do Fogão. Agora com a chegada do John Textor, tenho certeza de que o Botafogo vai voltar ao seu devido lugar, competindo em mais alto nível no Campeonato Brasileiro. Forte abraço a todos, estamos juntos", disse Igor de Carmargo.

Brasileiro naturalizado belga, Igor de Camargo é um centroavante de 38 anos que jogou profissionalmente praticamente na Bélgica. Já o RWD Molenbeek é um modesto clube da segunda divisão do país e que John Textor comprou ações recentemente. O empresário também é dono do Crystal Palace e pretende fazer intercâmbio entre os clubes que pertencem a ele.