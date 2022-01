Elkeson - Reprodução

ElkesonReprodução

Publicado 18/01/2022 19:33

Rio - O atacante Elkeson, de 32 anos, reconheceu a sondagem do Botafogo, mas afirmou que não recebeu proposta de nenhum clube. Fora do território brasileiro, o veterano é alvo do Besiktas, da Turquia. Por outro lado, deseja voltar a atuar no Brasil. A informação é da jornalista Renata de Medeiros do portal "GE".

Após as suas férias, o jogador retornou ao Brasil por causa do filho. A tendência é de que haja um novo encontro entre o Botafogo e empresário do centroavante. O atleta tem carinho pelo Alvinegro e Vitória, porém, a negociação com o clube carioca está morna.

A primeira oferta do Botafogo foi considerada baixa pelo estafe de Elkeson, que pretende receber valores maiores. Enquanto não for encaminhada uma nova proposta, o atacante está treinando por conta própria no Rio de Janeiro.