KayqueVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/01/2022 10:40

Rio - O Botafogo terá ao menos três desfalques para a sua partida de estreia, na terça-feira (25), contra o Boavista, no Estádio Nilton Santos. Segundo o GE, o volante Kayque, o atacante Vitinho e o lateral-direito Vitor Marinho não foram registrados a tempo para a partida de estreia do Campeonato Carioca.

Kayque, que já estava no Glorioso na última temporada, teve seu contrato renovado com a equipe da zona sul do Rio de Janeiro, e, por isto, necessitava ser regularizado novamente. O jogador, que tem contrato com o Nova Iguaçu, tem seu contrato de empréstimo com o Botafogo até junho deste ano.

Vitinho e Vitor Mariano, que foram comprados pelo Botafogo no começo de 2022, estão na mesma situação que Kayque. Estavam atuando pelo clube na última temporada por empréstimo. Como foram contratados em definitivo, precisavam ser regularizados novamente. No entanto, o Glorioso não conseguiu resolver as situações burocráticas a tempo, fazendo com que a dupla também ficasse de fora da partida de estreia.

O Botafogo ainda possui sete atletas com pendências na inscrição, que, caso não sejam resolvidas, também poderão ficar de fora da partida de estreia da equipe. Os atletas são: Gatito Fernández, Douglas Borges, Daniel Borges, Carlinhos, Lucas Mezenga, Fabinho e Breno. O Botafogo tem até segunda-feira para resolver as situações e colocá-los em condição de jogo.

Os atletas já regularizados, e a disposição do técnico Enderson Moreira para o confronto contra o Boavista são:

Goleiros: Diego Loureiro e Igo Gabriel

Laterais: Rafael, Jonathan Silva e Hugo

Zagueiros: Carli e Kanu

Volante: Romildo

Meias: Chay, Ênio, Felipe Ferreira e Juninho

Atacantes: Diego Gonçalves, Gabriel Conceição, Luiz Fernando, Matheus Nascimento, Rikelmi e Ronald