Sede de General SeverianoVitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 19/01/2022 15:18

Antes mesmo de John Textor assumir oficialmente a SAF, o Botafogo deu início ao projeto de internacionalização da marca. A partir desta quarta-feira, o clube iniciou a venda de produtos oficiais para fora do Brasil, inicialmente para oito países: Austrália, Canada, China, Grã Bretanha, Hong Kong, Japão, Nova Zelândia e Estado Unidos.



O novo passo no e-commerce da Loja Botafogo se deu com a parceria com a FutFanatics. Esse é o primeiro passo para iniciar a internacionalização da marca. Em comunicado, o clube explicou que o processo de compra será o já praticado no site da loja oficial, com o torcedor desses países indicando o endereço e recebendo as opções de frete. O prazo de entrega será de 4 a 6 dias úteis, de acordo com o lugar de entrega.



“O papel da loja é fundamental no processo de fortalecimento da marca e este é o primeiro passo na busca pela internacionalização, que será intensificada nos próximos meses. Esperamos ver nossos produtos oficiais espalhados pelo mundo” afirmou o diretor de negócios do Botafogo, Lênin Franco.