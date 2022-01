Presidente do Botafogo - Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/01/2022 20:48

Rio - O jornalista Rodrigo Capelo, do Grupo Globo, publicou postagens nas redes sociais para tentar explicar sobre o processo de compra do empresário norte-americano John Textor na SAF (Sociedade Anônima de Futebol). De acordo com o comentarista, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, concedeu informações "truncadas e desencontradas" sobre o tema.

Na ocasião, Rodrigo Capelo ressaltou que é preciso separar os investimentos e despesas. Na última semana, o presidente Durcesio Mello, em entrevista ao portal "GE", disse que haverá "investimento mínimo de R$ 200 milhões no Botafogo, sendo metade disso no futebol. Não acaba nesses R$ 400 milhões (iniciais)".

O jornalista aproveitou para dizer que "existe mínimo para a folha (salarial do futebol) que a SAF terá entre 1º e 7º ano de operação" com um reajuste que possa seguir a correção da inflação ou a metade do incremento da receita corrente.