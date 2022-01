Empresário americano John Textor - Divulgação

Empresário americano John TextorDivulgação

Publicado 20/01/2022 12:51

O Botafogo monitora jogadores que aparecem com boas atuações na Copinha. O nome da vez é o de Tomate, que teve holofotes dentro e fora de campo. O Alvinegro intensificou as conversas com o goleiro de 18 anos e está perto de contratá-lo para a equipe sub-20.

A contratação será por empréstimo até o fim do ano junto ao Andirá. Últimos detalhes, como um possível valor fixo de opção de compra, são discutidos entre as equipes.



Há chance, inclusive, de Tomate chegar ao Rio de Janeiro para a realização de exames médicos já na semana que vem. A tendência é que as conversas evoluam para status de "acordo fechado" nos próximos dias. O Atlético-MG também teve interesse no goleiro.



Tomate viralizou na Copinha. O goleiro era um dos destaques do Andirá contra o próprio Galo, ainda na fase de grupos, e foi substituído antes de uma cobrança de pênalti para o time mineiro no decorrer do segundo tempo. Ele saiu chorando e foi consolado por companheiros na saída do gramado.



O Botafogo foi eliminado nas quartas de final da Copinha após uma derrota por 1 a 0 para o América-MG.