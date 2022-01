Gabriel Conceição - Divulgação

Publicado 20/01/2022 14:09

Por mais que o Botafogo tenha mantido parte da base campeã da Série B do ano passado, algumas mudanças no time titular são praticamente inevitáveis. Uma delas deve passar por Gabriel Conceição: o atacante de 20 anos deve ser titular na estreia do Alvinegro no Campeonato Carioca na próxima terça-feira, contra o Boavista.



Com problemas de lesões e casos de Covid-19 no elenco, o jogador virou a primeira opção de Enderson Moreira para o setor. Gabriel Conceição foi integrado ao time profissional de forma fixa, está participando de toda a pré-temporada e sequer atuou na Copinha.

Matheus Nascimento, nome que seria titular da posição, testou positivo para o novo coronavírus. Vinícius Lopes, que também poderia atuar como atacante principal, se lesionou em um treino e terá que passar por uma cirurgia. É a chance de ouro para Gabriel Conceição mostrar serviço.



O atacante marcou 15 gols em 41 partidas disputadas pelo time sub-20 do Botafogo na última temporada. Ele chegou a ser relacionado para um jogo do time profissional, mas não entrou em campo.



Gabriel foi contratado junto ao Fluminense no começo do ano passado. Em agosto, ele renovou o vínculo com o Alvinegro por mais três temporadas. Nesse ano, ele foi avisado de que seria mais utilizado no time principal.

O Botafogo tem um acerto encaminhado com Erison para o setor. O atacante, que se atuou no Brasil de Pelotas na reta final da última Série B, já realiza exames e está perto de ser anunciado. Mesmo assim, não tem tempo hábil de ser regularizado a tempo da estreia do Carioca.