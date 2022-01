Vinícius Lopes foi o primeiro nome anunciado pelo Botafogo para 2022 - Vitor Silva/Botafogo

Vinícius Lopes foi o primeiro nome anunciado pelo Botafogo para 2022Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/01/2022 15:21

Primeira contratação do Botafogo para 2022, Vinícius Lopes foi operado no pé esquerdo nesta quinta-feira. Em nota oficial, o clube informou que o jogador receberá alta nas próximas horas e não deu prazo para o retorno.

Vinícius Lopes fraturou o dedo mindinho do pé esquerdo durante um treino da pré-temporada e o departamento médico alvinegro constatou a necessidade de cirurgia para reparar a contusão.



"O Botafogo informa que o atacante Vinícius Lopes passou por cirurgia nesta quinta-feira(20), sem intercorrências, com previsão de alta ainda hoje. O procedimento reparou uma fratura por trauma no quinto metatarso do pé esquerdo", diz o comunicado.



Além de Vinícius Lopes, quem também está fora da estreia por lesão é Klaus, com lesão muscular. O Botafogo estreia no Campeonato Carioca nesta terça-feira, às 21h contra o Boavista, no Estádio Nilton Santos.