Luiz Adriano não está nos planos do PalmeirasCesar Greco/ Palmeiras

Publicado 20/01/2022 18:12

Luiz Adriano não conseguiu ser reintegrado ao elenco do Palmeiras e, fora dos planos, volta a ser opção no Botafogo, segundo o site 'Lance'. Com a situação, o atacante já aceita ser emprestado e o Glorioso passa a ser uma opção. Entretanto, a questão financeira ainda é um entrave.



Luiz Adriano foi oferecido ao Botafogo anteriormente, mas o desejo do jogador e a falta de um acordo entre os clubes sobre o pagamento de salários travou as conversas anteriormente. Com vencimentos do atacante acima de R$ 1 milhão, o Glorioso não tem condições de pagar.



Para um acordo, o Palmeiras teria que aceitar pagar pelo menos 70% dos salários. Devido à dificuldade para a diretoria palmeirense conseguir negociá-lo para outro clube, essa possibilidade de bancar a maior parte dos vencimentos já começa a ser avaliada. O Cerro Porteño-PAR também tem interesse em Luiz Adriano.