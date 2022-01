Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Enderson Moreira Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/01/2022 10:05

Rio - O técnico Enderson Moreira começou a esboçar o time que mandará a campo na estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, na próxima terça-feira, contra o Boavista. De acordo com o site "GE", a equipe apresentará diversas novidades.

Segundo o veículo, uma das surpresas é a mudança de posição de Rafael. O jogador será escalado na lateral direita, sua posição de origem, diferentemente do que aconteceu na última temporada, quando atuou no meio. No gol, a novidade é a volta de Gatito Fernández, que não entra em campo há mais de um ano. Já no setor ofensivo, o jovem Gabriel Conceição deve ganhar sua primeira chance.

Sendo assim, o provável Botafogo para a estreia no Campeonato Carioca é Gatito; Rafael, Joel Carli, Kanu e Carlinhos; Romildo, Fabinho e Juninho; Luiz Fernando, Diego Gonçalves e Gabriel Conceição.