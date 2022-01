Erison é anunciado pelo Botafogo - Reprodução

Erison é anunciado pelo BotafogoReprodução

Publicado 21/01/2022 10:56

Rio - O Botafogo anunciou, na manhã desta sexta-feira, mais um reforço para a temporada. Trata-se do atacante Erison, que se destacou na última Série B com a camisa do Brasil de Pelotas, mesmo com o rebaixamento do time gaúcho.

Erison assinou um contrato de duas temporadas com o Botafogo. O jogador já está realizando a pré-temporada junto ao restante do elenco e será apresentado já nesta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos.

Erison foi contratado pelo Brasil de Pelotas em agosto do ano passado, emprestado pelo pelo XV de Piracicaba. Em 19 jogos pelo time gaúcho, marcou oito gols.