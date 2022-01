Erison é mais uma contratação do Botafogo para 2022 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/01/2022 17:45

Anunciado de manhã, Erison já realizava pré-temporada desde a semana passada com o elenco do Botafogo e foi anunciado na tarde desta sexta-feira. Destaque do Brasil de Pelotas na Série B de 2021, o atacante de 22 anos se mostrou empolgado com a nova fase do Glorioso, que terá o investidor norte-americano John Textor comandando a SAF em breve.

"O Botafogo está se estruturando agora, isso é muito importante para nós. Então é a gente ser forte dentro de campo, poder vencer e conquistar títulos. Pode esperar que vou honrar essa camisa e lutar muito", afirmou.



Erison assinou um contrato de duas temporadas com o Botafogo. Antes do Brasil de Pelotas, ele jogou por XV de Piracicaba e Figueirense, e agora, aos 22 anos, terá uma grande oportunidade de mostrar seu futebol.



"Foi uma semana muito boa, fui muito bem recebido. Minhas características são força, velocidade, boa finalização, cabeceio. Estou muito feliz de vestir essa camisa", disse.



Apesar do desejo de estrear o quanto antes, Erison precisará esperar. Por não ter sido regularizado até o dia 18, o atacante está fora da primeira rodada do Campeonato Carioca, quando o Botafogo enfrenta o Boavista no Nilton Santos, terça-feira (25).