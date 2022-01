Elkeson - Reprodução

Publicado 22/01/2022 13:39

Rio - O Botafogo deve apresentar nos próximos dias uma nova proposta para contratar o atacante Elkeson. Após ter duas ofertas recusadas pelo estafe do atacante, a tendência é que agora o Glorioso se aproxime mais dos números desejados para sacramentar a negociação. As informações são do "Canal do TF".

Elkeson tem treinado por conta própria no Rio enquanto não define seu futuro. A "boa vontade" do jogador com o Botafogo é considerado um ponto importante na negociação, mas até o momento ele não demonstrou uma vontade especial em retornar.

Elkeson está livre no mercado desde o fim do ano passado, quando deixou o Guanghzou Evergrande (CHI). A tendência é que a negociação com o Botafogo seja definida até a próxima semana, independentemente do desfecho.